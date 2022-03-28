В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине

Главное: В России запретили «Масяню». Последний выпуск был посвящен Украине.

Детали: В России под запрет попал мультфильм «Масяня». 160-й эпизод был посвящен Украине.

Так, Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором хранятся все выпуски сериала.

В последней серии показывали кадры разрушенных украинских городов, видео обстрелов, а также критиковали президента РФ Владимира Путина, которого называют нацистом и предлагают ему совершить самоубийство.

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