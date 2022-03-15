Российский военный рассказал жене, как командование их обманывает, — перехват разговора

Главное: Пресс-служба СБУ опубликовала разговор российского военного со своей женой, в котором он говорит, что командование их обманывает. И призвал ее не верить всему, что ей говорят.

Детали: Семьи российских военных получают памятки, что их солдаты якобы находятся в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым, но такая новость возмутила тех, кто непосредственно принимает участия в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В перехваченном разговоре слышно, как российский военный объясняет своей жене, что это все ложь и российская армия просто «кидает» их.

Также в памятке говорится, что военные обеспечены всем необходимым.

«А, то есть одна консервы капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то, на четырех, 150 граммов на обед... Это считается, мы обеспечены?», — говорит россиянин.

В ответ на это его жена просто посмеялась и предложила позвонить к полковнику Колесникову Ивану Ивановичу.

В тему: В сеть попал перехват якобы разговора между российским военным и неизвестной женщиной. Военный признался, что командиры отдают приказы расстреливать мирных жителей, в том числе и детей.