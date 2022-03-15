На жилые дома в Киеве снова падали ракеты

Главное: Ракеты падали на Киев. Появились подробности инцидентов.

Детали: Рано утром вторника, 15 марта, на Киев вновь падали российские ракеты. О случившемся поведали в ГСЧС.

Так, сообщается, что на улице Мостицкая (Подольский район) снаряд попал в десятиэтажный дом, после чего начался пожар на этажах с первого по пятый. В результате инцидента один человек пострадал — его госпитализировали.

Кроме этого на улице Садовой (Осокорки) бомба попала в двухэтажный частный жилой дом — к счастью, никто не пострадал.

Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение и возгорание.

По соседству снаряд попал в шестнадцатиэтажный жилой дом: произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием на всех этажах. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 людей спасены.

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