«Слуга народа» использовал в обращении к президиуму ВР непарламентские выражения

Главное: Нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Любота матерно обратился к первому вице-спикеру ВР Александру Корниенко. Таким образом он выразил возмущение тем, что его голос не был засчитан во время голосования по санкциям против России.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Дмитрий Любота возмутился тем, что его голос не был засчитан во время голосования по поводу санкций против российских депутатов. Как сообщает Цензор.НЕТ, он бросился объяснять случившееся первому заместителю председателя Александру Корниенко, при этом обильно используя обсценную лексику.

Его слова попали в прямой эфир телеканала «Рада», который вел трансляцию заседания.