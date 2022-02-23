Украину назвали одним из фаворитов Евровидения-2022

Главное: Названы фавориты Евровидения-2022. Среди них – Украина.

Детали: Эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов грядущего песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Турине. Среди них есть и Украина.

Напомним, что конкурс примет арена Pala Alpitour. Первый полуфинал пройдет 10 мая, второй – 12 мая, а финал – в 14 числа.

Фаворитом считают Италию, на которую ставят 3,75 к 1. Второе место отдают приглашенной на Евровидение Австралии – 6,5 к 1. Третье место пророчат Польше – 8 к 1, а четвертую позицию – Украине, на которую ставят 10 к 1.

Добавим, что шансы России оцениваются как 26 к 1.

Напомним, что Украину представит группа Кalush Оrchestra с песней Stefania.

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