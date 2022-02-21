Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»

Главное: Российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР». И приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Детали: Президент РФ Владимир Путин обратился с россиянам с видеообращением, в котором заявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». После этого он в прямом эфире российского телевидения подписал указ о признании «ДНР» и «ЛНР».

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет „Донецкой народной республики“ и „Луганской народной республики“», — заявил Путин, попросив Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем и ратифицировать соглашение о дружбе с этими «республиками».

При этом он заявил, что Украина никогда не имела подлинной государственности. «Важно понимать и то, что Украина никогда не имела своей подлинной собственной государственности. Политические институты перекраивались постоянно в угоду интересам кланов. А радикалы наглели, их претензии год за годом росли», — заявил он.

По его словам, украинскую государственность раъела коррупция в стране, и «националисты» воспользовались этим в 2014 году при поддержке Запада.

В то же время, как сообщает «Украинская правда», заседание могло быть записано заранее. В частности, журналисты обратили внимание на то, что один из участников российского Совбеза, министр обороны РФ Сергей Шойгу, якобы в прямом эфире дважды показал на камеру свои часы. Впервые на его часах было 12:47, вторично — 13:38, хотя заседание происходило в районе 18:30 по московскому времени.

В конце «трансляции» была ситуация, очень похожая на «склейку». В одну секунду камера показала президента РФ Владимира Путина в двух разных позах.

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В тему: Ранее 21 февраля 2022 года главы так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость формирований.