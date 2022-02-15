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Видео-Новости > Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского

Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского

Александр Панько
15.02.22 16:55
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Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского

Главное: Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в деле о ДТП с участием кортежа Александра Ярославского под Харьковом продолжаются попытки фальсифицировать доказательства. Он призвал бизнесмена поскорее возвращаться в Украину.

Детали: Дело по ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского по-прежнему пытаются сфальсифицировать. Как рассказал Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении, которое опубликовано на официальном канале МВД Украины в YouTube, на днях стало известно, что из перечня вещественных доказательств в морге исчезла одежда погибшего человека.

Также, по его словам, вчера полиция по этому факту немедленно провела 11 обысков, возбуждено уголовное производство по статье «Сокрытие доказательств».

«Очевидно, что кто-то очень не хочет отвечать за содеянное», — заявил чиновник.

«Возможно, срочный вылет Ярославского никак не связан со смертью человека и не является опасением из-за заявлений о возможной агрессии со стороны РФ, а только отдыхом или частным делом. Но возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов», — заключил Монастырский.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тогда же в Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

По данным СМИ, жертву ДТП переехали обе машины кортежа.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП. По его словам, следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение ДТП на лицо, которого на самом деле не было на месте происшествия.

Тэги: ДТП, Министерство внутренних дел Украины, Харьков, кортеж, Александр Ярославский, Денис Монастырский

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