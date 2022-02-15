Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии

Главное: Под Мюнхеном столкнулись два поезда. Пострадали сорок человек, один пассажир погиб.

Детали: В пригороде Мюнхена (Германия) произошла железнодорожная катастрофа. Тут столкнулись два поезда.

В результате инцидента погиб человек, еще около сорока пассажиров пострадали.

Всего поезда перевозили 95 людей.

Известно, что почти семь сотен сотрудников полиции, пожарных, спасательных служб и организаций технической помощи были привлечены к спасательным работам на месте ЧП.

В тему: Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана.