Опубликовано видео, на котором Рябчук сам объясняет мотив своего преступления

Главное: Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял своих коллег. Речь идет о неуставных отношениях, психическом заболевании либо же выполнении поручения других лиц. Выяснилось, что в 2019 г он посещал РФ.

Детали: Следствие по делу о расстреле военнослужащих Национальной гвардии в Днепре рассматривает три основных версии случившегося. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, прежде всего, речь идет о неуставных отношениях.

«По состоянию на сегодняшний день прорабатывается несколько версий. Первая, основная, это совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений, вторая — совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта», — рассказал он на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, добавив, что третья версия связана с совершением «преступления по поручению других лиц».

Сухачев также сообщил, что следователи бюро провели 15 осмотров места происшествия, были признаны и допрошены как пострадавшие 5 военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. В качестве представителей пострадавших признаны и допрошены родственники трех погибших, проживавших в городе Днепр.

По делу назначены 24 экспертизы, допрошены 29 свидетелей.

С целью проверки третьей версии были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

В то же время ТСН опубликовал кадры допроса Рябчука, на которых он сам объяснил произошедшее. По словам солдата-срочника, в этот день он был в плохом настроении. «Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел и...», — сказал он.

Однако впоследствии от своих слов отказался.

В тему: Следственная комиссия нашла нарушения в военной части на заводе «Южмаш», где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. По словам замминистра внутренних дел Евгения Енина, имели место неуставные отношения и нарушения порядка несения службы.

При этом Нацгвардейцы, выжившие после стрельбы на «Южмаше» в Днепре, отрицают наличие неуставных отношений в части. По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые его даже не знали.

Напомним: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Впоследствии информация о неуставных отношениях в части подтвердилась.