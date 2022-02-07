Специалисты из Днепра научились превращать старые украинские машины в современные электрокары

Главное: В Днепре научились создавать электрокары из б/ушных автомобилей «Таврия» и «Славута». Их запас хода составляет от 100 до 230 км в зависимости от комплектации.

Детали: Инженеры днепровского предприятия Kozak EV разработали несколько вариантов электрокаров на базе отечественных автомобилей «Таврия» и «Славута». Как сообщает dev.ua, базовым вариантом оказался электромобиль с батареей на 12 кВт/ч и мотором на 38 кВт.

Электромобиль в такой конфигурации способен проезжать на одном заряде до 130 км. Стоимость переоборудования в таком случае составит около $3700.

Модификация с аккумулятором на 16 кВт/ч будет стоить $4400. А за $5500 предлагают модификацию по АКБ на 24 кВт/ч — с ним электро—"Таврия" способна проезжать до 230 км без подзарядки.

Таким образом, любой владелец этих автомобилей от ЗАЗ сможет за эти деньги сделать их электрическими. Для этого механики устанавливают тяговый электромотор, литий-ионную батарею от Chevrolet Bolt, электронную педаль акселератора, встроенное зарядное устройство и электрообогреватель, интегрирующийся в штатную «печку».

Сертификацией изменений занимается Kozak EV. Также машину можно оснастить электронным щитком приборов, блоком быстрой зарядки, автономным дизельным обогревателем и т. д.

Видео электромобиля опубликовано на канале KOZAK ELECTRO в YouTube.

В тему: В сентябре 2021 года инженер-атомщик из Ровенской области создал собственный электрокар МЭС-01. Он сделан из экологически чистых материалов и способен разгоняться до 35 км/ч.