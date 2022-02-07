В погоне за хайпом: российский блогер взорвал автомобиль за 130 тысяч долларов

Главное: Российский блогер Михаил Литвин взорвал BMW М5. Он сам показал видео.

Детали: В погоне за хайпом российский блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5, цена которого составляет около 130 тысяч долларов. Сам он показал видео у себя на канале.

Менее чем за сутки ролик собрал почти четыре миллиона просмотров.

На кадрах видно, что парень облил авто бензином, после чего выпустил в нее из лука горящую стрелу, что привело к взрыву.

В тему: Российский блогер снял очень странное видео – им уже занялась полиция.