Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности

Главное: Нетрезвый начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслав Ефтений, которого остановили патрульные в Черновицкой области, пытался договориться с правоохранителями. При этом в качестве аргумента он рассказал, что не раз отпускал нарушителей, «чтобы они не сидели».

Детали: Вечером 8 января водитель авто марки Mercedes нарушил правила дорожного движения — требований дорожного знака 3,21 «Въезд запрещен». Как сообщает Цензор.НЕТ, после остановки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Он отказался проходить тест с помощью газоанализатора «Драгер», а также отказался от осмотра в Черновицком областном наркологическом диспансере.

По данным издания, нарушителем оказался начальник УСР Одесской области Вячеслав Ефтений.

При этом полковник предлагал патрульным «пойти ему навстречу» и «решить вопрос». Также он рассказал, как не раз отпускал нарушителей, «чтобы они не сидели».