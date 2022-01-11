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Видео-Новости > Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности

Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности

Александр Панько
11.01.22 15:35
208
Полицейский со стажем, остановленный за пьяное вождение, признался, что не раз спасал виновных от ответственности

Главное: Нетрезвый начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслав Ефтений, которого остановили патрульные в Черновицкой области, пытался договориться с правоохранителями. При этом в качестве аргумента он рассказал, что не раз отпускал нарушителей, «чтобы они не сидели».

Детали: Вечером 8 января водитель авто марки Mercedes нарушил правила дорожного движения — требований дорожного знака 3,21 «Въезд запрещен». Как сообщает Цензор.НЕТ, после остановки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Он отказался проходить тест с помощью газоанализатора «Драгер», а также отказался от осмотра в Черновицком областном наркологическом диспансере.

По данным издания, нарушителем оказался начальник УСР Одесской области Вячеслав Ефтений.

При этом полковник предлагал патрульным «пойти ему навстречу» и «решить вопрос». Также он рассказал, как не раз отпускал нарушителей, «чтобы они не сидели».

Как сообщает «Думская», Ефтений управлял автомобилем Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, стоимостью около 200 тыс. евро, который не указан в его декларации.

В Нацполиции Одессы заявляют, что сейчас он находится в отпуске по уходу за ребенком.

По данным издания, ранее Ефтений был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, позже возглавлял житомирское и ровенское управление по борьбе с организованной преступностью.

В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала он пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.

В тему: 13 декабря 2021 года Кабмин уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили. Это произошло после того, как в Сети появилось видео того, как Гогилашвили 11 декабря на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил в грубой форме отказывается предъявлять правоохранителям документы для проверки.

По данным Центра журналистских расследований, у него есть паспорт гражданина РФ и действующий индивидуальный налоговый номер РФ.

Тэги: ГАИ, Mercedes, алкоголь, алкогольное опьянение, криминал, патрульная полиция, Национальная полиция Украины, новости Украины, Вячеслав Ефтений

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