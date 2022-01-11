Десятки страусов выбежали на улицы города в Китае

Главное: В китайском городе Чонцуо более 80 страусов сбежали с фермы и бегали по улицам после того, как рабочий не закрыл надежно ворота.

Детали: Более 80 страусов сбежали с фермы и оказались на улицах города Чонцуо в Китае. Как сообщает Insider, ЧП произошло из-за того, что работник фермы ненадлежащим образом закрыл ворота.

Видео «страусиного забега», снятого очевидцами, опубликовано на канале CGTN в YouTube.

На ферме, с которой сбежали птицы, выращивается около 300 страусов.

По данным издания, в конечном итоге владельцу хозяйства удалось вернуть большинство птиц с помощью полиции. При этом ни один страус не пострадал.

В тему: В апреле 2019 года на дороге вблизи села Крупец Хмельницкой области появился страус. Птица доставила немало хлопот водителям, бросаясь под колеса автомобилей.

В начале 2020 года недалеко от Воронежа очевидцы сняли на камеру бегущего среди снегов страуса. Как выяснилось, он сбежал с местной фермы.

В мае того же года страуса заметили на одной из улиц Андрушевки в Житомирской области.