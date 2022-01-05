По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента

Главное: В Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь. Мобильный интернет тоже не работает.

Детали: Во время массовых протестов и столкновений с силовиками в Казахстане полностью отключили проводной интернет. Об этом сообщает проект GlobalcCheck.

Местный оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране, а мобильная связь в стране работает с перебоями.

Из-за этого казахстанские сайты, в том числе госСМИ, перестали открываться из-за границы.

Отметим, что мобильный интернет в стране не работает уже давно.

Также сообщается, что казахский телеканал КТК, принадлежащий фонду бывшего президента Нурсултана Назарбаева, приостановил своё вещание.

«Нам поступил сигнал от охраны, что здание будет обесточено, соответственно нам нужно эвакуироваться, иначе мы не сможем выйти. После того как все покинули здание, телецентр был обесточен и прервано вещание телеканала», — заявил сотрудник телеканала.

Тем временем протестующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алматы.

В тему: В Казахстане проходят, поддерживаемые проамериканскими силами, массовые акции протеста. Правительство подало в отставку, но это не остановили протестующих.

В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации.

Украинцев призвали не посещать Казахстан.