Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере

Главное: Во Львове женщина демонстративно справила нужду под памятником Степану Бандере. Инцидент, вероятно, произошел еще в прошлом году, однако видео появилось в сети только в январе 2022 года.

Детали: Во Львове женщина справила нужду под памятником политическому деятелю Степану Бандере, пишет УНИАН.

Пользователь Facebook Александр Андрияш запостил видео со страницы Натальи Деревянко на Vimeo с подписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)».

На видео женщина демонстративно снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне играет мелодия «Батько наш — Бандера».

После огласки видео с ресурса удалили.

Отмечается, что инцидент, вероятно, произошел еще в прошлом году, однако видео появилось в сети только в январе.

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