В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку

Главное: В Одессе местная жительница заставила своего малолетнего сына выпить водку. Поначалу он отказывался, но она долила в рюмку сок. Она сняла это все на видео и повеселилась реакции ребенка на алкоголь.

Детали: Жительница Одессы обманом заставила маленького сына выпить водку и сняла это на камеру. Как сообщает УНИАН, ролик быстро стал набирать популярность в местных Telegram-каналах.

На кадрах видно, как женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поставила перед сыном стопку водки и уговаривала мальчика ее выпить, однако он наотрез отказался. Тогда она начала убеждать сына, что в стакане сок, и специально для вида добавила его в рюмку.

В этот раз ребенок согласился и выпил спиртное, но поперхнулся, что крайне развеселило его мать.

Известно ли о случившемся правоохранительным органам, и какова их реакция, неизвестно.

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