Антивакцинаторы за две недели собрали почти 1 млн гривен для освобождения своего лидера Стахива

Главное: Так называемый «лидер антивакцинаторов» Остап Стахив 1 декабря вышел из львовского СИЗО после того, как его сторонники внесли залог.

Детали: Один из активистов, выступающих против повальной вакцинации от коронавируса, организатор движения «Права человека» Остап Стахив, сегодня вышел на свободу. Как сообщает «Украинская правда», его сторонники собрали и внесли залог в размере 998,8 млн гривен.

После выхода из СИЗО Стахив сообщил, что поедет домой за своими вещами, после чего должен явиться во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Соответствующее видео опубликовано на канале «Права человека» в YouTube:

В тему: 18 ноября 2021 года Галицкий районный суд Львова взял лидера украинских антивакцинаторов Остапа Стахива под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 998 тысяч 800 гривен.