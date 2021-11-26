Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция

Главное: Владимир Зеленский встречается с журналистами. Прямая трансляция общения.

Детали: В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведен пресс-марафон. Общение с журналистами будет посвящено «экватору» срока главы государства.

Встреча стартует в полдень. Называется она «30 вопросов президенту Украины». Ожидается, что мероприятие продлится три часа.

Журналистов для общения с главой государства отбирали в его Офисе.

Видео:

В тему: Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов.