Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков

Главное: ДТП произошло в Харькове. Погибли три человека.
Детали: Страшное ДТП произошло вечером четверга, 25 ноября, на въезде в Харьков. О нем поведали в полиции.
Как стало известно, водитель грузовика MAN поехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet.
После столкновения грузовик опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находилось такси Renault Logan. Также полуприцеп задел Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.
В результате этого погибли 49-летний водитель такси, а также 49-летняя женщина и ее трехлетняя внучка.
Также пострадали еще пять человек – их госпитализировали.
Водитель фуры уже задержан.
Появилось видео момента ДТП:
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