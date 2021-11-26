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Видео-Новости > Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков

Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков

Агата Кловская
26.11.21 09:30
282
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков

Главное: ДТП произошло в Харькове. Погибли три человека.

Детали: Страшное ДТП произошло вечером четверга, 25 ноября, на въезде в Харьков. О нем поведали в полиции.

Как стало известно, водитель грузовика MAN поехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet.

После столкновения грузовик опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находилось такси Renault Logan. Также полуприцеп задел Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения.

В результате этого погибли 49-летний водитель такси, а также 49-летняя женщина и ее трехлетняя внучка.

Также пострадали еще пять человек – их госпитализировали.

Водитель фуры уже задержан.

Появилось видео момента ДТП:

В тему: Под Харьковом разбился автобус, который ехал из Москвы.

Тэги: ДТП, общество, авария, Харьков, новости Украины

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Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
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