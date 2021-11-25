В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту

Главное: В Киевской области в одной из обуховских школ учительница ударила первоклассника головой о парту. Как выяснилось, были и другие пострадавшие дети.

Детали: Вопиющий случай произошел в одной из школ Обухова Киевской области. Учительница начальных классов ударила головой об парту первоклассника, а другого ученика била по рукам, сообщает ТСН.

Инцидент произошел еще в прошлом учебном году. Сейчас пострадавший мальчик учится во втором классе. Ребенка воспитывает бабушка Екатерина. Женщина рассказала, что была шокирована, когда внук ей рассказал, как учительница била его головой о парту с такой силой, что у него шла кровь во рту.

«Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами. Вечером она позвонила мне, я и говорю: „Лариса Михайловна, не бейте больше Диму“. Она начала истерически кричать», — рассказала бабушка.

Администрация школы пыталась скрыть инцидент, но пожилая женщина решила ситуацию так не составлять.

«Она начала меня просить не идти никуда, мол, мы все устроим. И Виктория Михайловна начала просить, и секретарша... Нет, говорю, я пойду», — объяснила опекун школьника.

Выяснилось, что были и другие пострадавшие от рук учительницы дети. Ученики жаловались на агрессивное поведение педагога, пинки, унижение, жестокость и даже отказывались ходить в школу.

Кроме того, один из детей рассказала маме, что учительница постоянно кричит, поэтому она решила послушать, как проводят уроки. Женщину шокировал разговор детей со школьным психологом, которая просила их ничего не рассказывать родителям.

«У нас работает очень хороший, профессиональный психолог и это был урок-игра. Он проводится во всей начальной школе, это не только в этом классе. Речь шла и о друзьях, и о дружбе, и о том, что секреты, которые вам доверил друг, нельзя рассказывать», — заявили в администрации учебного заведения.

Родители уже обратились в полицию и написали заявление о буллинге.

«Конечно, ситуация абсолютна недопустима для образовательного учреждения и, как только было обращение родителей, мы, согласно законодательству, созвали комиссию нашу школьную, пригласили всех участников, тех людей, которые были указаны в этом заявлении, собрали у них все показания», — рассказала директор лицея.

Учительница все это время работает в школе. В то же время юрист ОО «Родители SOS» Роман Бондаренко указал, что директор может самостоятельно уволить учительницу из-за жестокого обращения с детьми.

«Если директор этого не делает, а начинает переводить ответственность на полицию, значит директор покрывает жестокое обращение и буллинг», — подытожил эксперт.

В тему: На Волыни учительница избила девятиклассника.