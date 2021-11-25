Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам

Главное: В России на шахте произошел взрыв. Есть погибшие.
Детали: Утром четверга, 25 ноября, в России прогремел взрыв на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров, после чего случился пожар. Инцидент произошел в поселке городского типа Грамотеинский в Белово (Кемеровская область).
Сообщается, что погибли не менее 11 людей. Более полусотни горняков пострадали.
Сейчас ищут еще 36 шахтеров. Связи с ними нет.
Всего под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
В тему: На шахте в Волынской области произошла авария – пострадало множество горняков.