Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам

Главное: В России на шахте произошел взрыв. Есть погибшие.

Детали: Утром четверга, 25 ноября, в России прогремел взрыв на шахте «Листвяжная» на глубине 250 метров, после чего случился пожар. Инцидент произошел в поселке городского типа Грамотеинский в Белово (Кемеровская область).

Сообщается, что погибли не менее 11 людей. Более полусотни горняков пострадали.

Сейчас ищут еще 36 шахтеров. Связи с ними нет.

Всего под землей находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.

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