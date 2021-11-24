Появилось видео, как в Ватикане установили рождественскую елку

Главное: Рождественскую елку установили в Ватикане. Она появилась на площади святого Петра.

Детали: На площади святого Петра в Ватикане установили рождественскую елку. Появилось видео.

Известно, что ее привезли из Доломитовых Альп. Она росла в деревне Андало. На то, чтобы срубить ее, ушло двенадцать часов.

Высота дерева составляет двадцать восемь метров, а вес равен восьми тоннам.

Теперь ожидается, что елку украсят шестью сотнями деревянных шаров, которые создали вручную деревенские мастера.

Кроме этого ее оснастят светодиодным освещением с низким энергопотреблением.

Папа Римский освятит елку и рождественскую сцену 10 декабря.

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