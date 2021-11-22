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Видео-Новости > Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?

Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?

Александр Панько
22.11.21 14:55
513
Правая рука Зеленского - агент Кремля под псевдонимом Тимофеев?

Главное: Глава ОП Андрей Ермак может оказаться агентом ФСБ РФ под псевдонимом Тимофеев.

Детали: Экс-нардеп Геннадий Москаль заявил, что глава ОП Андрей Ермак работает на российские спецслужбы и назвал его агентурный псевдоним. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

«Агентурный псевдоним Ермака в России — Тимофеев», — сказал Москаль в эфире 5 канала.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».

Тэги: Геннадий Москаль, Андрей Ермак, агент Тимофеев

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