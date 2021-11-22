Перезапуск мультфильма «Ну, погоди!» буквально «уничтожили» в соцсетях

Главное: Мультфильм «Ну, погоди!» перезапустят. Это вызвало недовольство в социальных сетях.

Детали: В России решили перезапустить легендарный мультфильм «Ну, погоди!». Это вызвало недовольство зрителей.

Ожидается, что премьера состоится в декабре этого года, передает «Союзмультфильм».

Уже появился трейлер – на утро понедельника он собрал 17 тысяч дизлайков, а лайков – в десять раз меньше. При этом комментарии под видео были отключены.

Известно, что зайца озвучил российский шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка – комик Гарик Харламов.

Многим не понравился и новый стиль мультфильма, который посчитали вторичным и дешевым.

Ожидается, что новый «сезон» будет состоять из 52 серий. Он приурочен к пятидесятилетию мультфильма.

Напомним, что мультфильм, снятый в СССР, состоял из 16 серий. В 1990-2000-е сняли еще четыре эпизода, которые, впрочем, не полюбились зрителям.

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