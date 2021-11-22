Рождественский кошмар в США: негр на внедорожнике раздавил детский парад

Главное: В США внедорожник въехал в рождественский парад. Есть погибшие, госпитализированы 15 детей.

Детали: В американском городе Уокешо внедорожник въехал в рождественский парад, раздавив танцевальную команду девочек от 9 до 15 лет. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

В результате происшествия несколько человек погибли. Пострадало более 40 человек. Госпитализированы не менее 23 человек, в том числе 15 детей.

На месте происшествия были слышны выстрелы. После инцидента в округе Уокеша отменили занятия в школах.

Подозреваемый поначалу скрылся, но позже его задержала полиция. Предполагаемого преступника зовут Даррелл Брукс, ранее он обвинялся в сексуальной торговле несовершеннолетними.

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