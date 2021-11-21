Протестующие немного побузили под офисом Зеленского и дали ему 10 дней на увольнение Ермака

Главное: Под Офисом президента сегодня прошли столкновения правоохранителей с участниками шествия протеста. Зеленскому дали 10 дней на увольнение руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Детали: Под Офисом президента сегодня прошли столкновения правоохранителей с участниками шествия в память тех, кто погиб в результате кровавых событий 2013-2014 гг. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

После стычек с полицией протестующие (в основном представители пропорошенсковских сил) дали Зеленскому 10 дней на отставку Главы ОП Андрея Ермака, анонсировав новую акцию 1 декабря.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса Президента Андрея Ермака — мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор пока Ермак будет на своей должности«,- заявили организаторы протеста, после чего призвали всех расходиться.

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