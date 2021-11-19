Самое длинное за полтысячи лет лунное затмение сняли на видео

Главное: Сегодня прошло самое последнее лунное затмение в этом году. При этом оно стало самым продолжительным за последние 580 лет. Однако увидеть его могли не все.

Детали: Сегодня земляне некоторые жители Земли могли наблюдать уникальное астрономическое явление. Самое продолжительное за 580 лет частичное лунное затмение можно было наблюдать из Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии.

Наибольшая часть Луны, около 98%, находилась в тени Земли почти три с половиной часа. В это время она окрасилась в ржаво-янтарный оттенок. В целом же затмение продлилось около 6 часов, но наблюдатели в разных частях света могли видеть только его фрагменты.

В следующий раз такое произойдет лишь в 2669 году.

Онлайн-трансляция самого продолжительного за 580 лет лунного затмения доступна на сайте Time and Date.

Видео затмения публикует канал timeanddate в YouTube.

Отметим, что сегодняшнее лунное затмение стало последним в этом году.

В тему: