В Киеве таксист умер за рулем автомобиля – появилось видео с места ДТП

Главное: В Киеве умер таксист. Случилось это во время поездки.

Детали: Вечером воскресенья, 14 ноября, в Киеве на улице Елены Телиги произошло резонансное ДТП. Тут за рулем авто умер таксист службы Uber.

Об инциденте сообщает «Киев Оперативный».

Известно, что водителю, когда он перевозил пассажирку, стало плохо за рулем, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Клиентка говорит, что таксист потерял сознание. Она вызвала бригаду «скорой помощи», однако приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть мужчины.

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