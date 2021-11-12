Украинские школы начинают напоминать учебные заведения времен нацистской Германии

В украинских школах творится полный беспредел: в одной из них над входом в класс повесили свастику (школа № 2, города Жашков Черкасской области), а в другой ковидо-полиция чуть не арестовала учительницу прямо во время урока (школа города Александрия Кировоградской области). Соответствующие видео и фото публикует телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

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