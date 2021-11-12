Бывший тюремщик «Изоляции» откровенно рассказал о пытках

Главное: Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму боевиков «Изоляция».

Детали: Служба безопасности Украины опубликовала показания главного палача донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, известного по кличке Палыч. На видео, опубликованном в YouTube, террорист свидетельствует о том, что работал «инспектором охраны» этой застенки до декабря 2014 года, а затем был назначен на должность начальника.

«Завод „Изоляция“ — там с самого начала в мае месяце, когда его захватили, дислоцировался „Монгол“, Слепнев Станислав, начальник „ЦСО“. Они там дислоцировались до октября 2014 года. После чего они переехали на комплекс „Озерный“. На „Изоляции“ держали задержанных и держали хозяйство: оружие, технику. Я был инспектором охраны, присматривал за безопасностью до декабря 2014 года», — рассказал на допросе задержанный боевик.

Относительно своей роли в допросах пленных пленников боевиков Куликовский говорит, что это было нужно, чтобы «вытянуть правдивые, так сказать, показания». На допросах, по словам террориста, присутствовали также сотрудники ФСБ РФ и врач, чтобы «если задержанному станет плохо, его откачали».

Он также подробно рассказал о пытках, которые применяли к заключенным. В частности о пытках электричеством с помощью полевого телефона «ТА» — он же «Тапик». Или когда давался приказ «поставить человека в сутки»: не давать воды, не кормить, не давать спать и не пускать в туалет, чтобы выбить показания.

Незаконная деятельность происходила под наблюдением работников российской Федеральной службы безопасности, координировавших деятельность с начальником «ЦСО МГБ ДНР» Василием Евдокимовым (Лениным). Главный куратор от России — Юрий Владимирович по прозвищу Татарин.

По его словам, эти же люди были причастны к убийствам полковника СБУ Александра Хараберюша и полковника Главного управления разведки Максима Шаповала.

Куликовский рассказал, что руководил «Изоляцией» до июля 2015 года, но затем во время отдыха по его вине погиб телохранитель тюрьмы, и тогда его сняли с должности. Тем не менее он оставался на этом объекте до января 2018 года.

«Выполнял те же функции, что и раньше, то есть оперативная деятельность, выбивание показаний», — сказал он.

В то же время подробности того, каким образом и в каком году террорист оказался в Киеве, на подконтрольной украинской власти территории, СБУ не приводит.

В тему: 9 ноября 2021 года в Киеве задержали бывшего руководителя тюрьмы террористов «ДНР» «Изоляция», 37-летнего Дениса Куликовского, известного как «Палыч». Мужчину обвиняют по четырем тяжким статьям Уголовного кодекса.