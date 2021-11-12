В небе над Санкт-Петербургом взорвался болид

Главное: Вечером 11 ноября жители Санкт-Петербурга и Карелии наблюдали в небе очень яркий объект. По мнению специалистов, речь идет о болиде.

Детали: Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Карелии заметили светящийся объект в небе и засняли его на видео. Как сообщает канал «Мир сегодня» в YouTube, светящийся яркий шар видели многие жители и засняли его на видео.

Как сообщает Gazeta.ru со ссылкой на сотрудника Пулковской астрономической обсерватории Евгения Сокова, этим объектом был болид (очень яркий метеор). По его словам, болиды могут падать «с любых направлений и входить в атмосферу Земли под разным углом».

Соков заметил, что в конце полета объект взорвался. «Когда метеоры (болиды) падают, они нагреваются до огромных температур. Они могут внутри себя содержать воду или какие-то другие минералы, которые при нагреве (самый простой пример — закипающая вода), начинают расширяться и тем самым разрывают метеорит изнутри», — сказал он изданию, подчеркнув, что взрыв сопровождается вспышкой.

В тему: 15 февраля 2013 года утром над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы.

В результате взрыва были в городе были зафиксированы множественные разрушения: повреждения получили 3,724 тысячи жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса, пострадали около 1147 человек.

В ночь на 19 мая 2020 года в Сибири упал еще один метеорит.

В ноябре того же года в провинции Аккар, расположенной на севере Ливана, местные жители стали свидетелями падения метеорита вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Как сообщает Libnanews, небесное тело приземлилось прямо на плантации, вызвав серьезный пожар.

В ночь на 1 марта 2021 года в небе над Великобританией пролетел крупный метеорит.

В июле того же года в Сети появилось видео взрыва метеорита в небе над Норвегией. По данным СМИ, речь идет об очень редком и большом небесном теле.