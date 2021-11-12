Две сотни мигрантов сумели прорваться на территорию Польши

Главное: Группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузница. По данным польской стороны, всего удалось попасть на ее территорию 150-200 беженцам.

Детали: Утром 12 ноября группа мигрантов на границе Беларуси и Польши прорвалась через пункт пропуска «Брузги-Кузница». Как сообщает Министерство обороны Польши на своей странице в Twitter, мигранты пересекли границу, повредив заграждения.

По приблизительным подсчетам, удалось прорваться группе из 150-200 человек.

Нарушителей задержали польские военные, пограничники и полицейские.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia. pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 12, 2021

Видео с места событий публикует также канал Sputnik Беларусь в Telegram.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.