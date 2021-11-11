На стадионе, на котором сегодня сыграет сборная Украины, произошел пожар

Главное: В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар в одном из помещений. Это произошло за несколько часов до начала матча сборной Украины по футболу против Болгарии.

Детали: В день товарищеского матча между сборными Украины и Болгарии по футболу на стадионе «Черноморец» в Одессе, где должен пройти поединок, вспыхнул пожар.

Огонь охватил помещение скейтпарка, но пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.

В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона. Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.

В тему: Объявлена заявка сборной Украины на матч против Болгарии.