Матч чемпионата Украины по футболу среди подростков закончился массовой дракой с участием тренеров и родителей

Главное: В матче чемпионата Украины U-17 по футболу в Днепре произошла массовая драка, в которой приняли участие не только футболисты, но и их родители, а также тренеры команд.

Детали: В матче чемпионата Украины U-17 под эгидой ДЮФЛУ между юношескими командами «Интер» Днепр и «Мариуполь» произошла массовая потасовка. Как видно на видео трансляции, которую вел канал AFDO TV в YouTube, инцидент произошел вскоре после того, как гости вышли вперед, реализовав пенальти.

Хозяева бросились отыгрываться, вынудив мариупольцев нарушить правила на правом фланге. Несмотря на то, что эпизод увидел арбитр и назначил штрафной удар, игрок «Интера» решил также лично объяснить сопернику, что он не прав.

За своего одноклубника вступился партнер, после чего началась потасовка, в которой приняли участие тренеры команд, а также родители игроков.

В итоге матч так и не был доигран, остановившись на 69 минуте.

В тему: 22 сентября 2018 года в Каменском Днепропетровской области игра в футбол завершилась массовой дракой.