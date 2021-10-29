Появилось видео с места пожара в Днепре, который унес две жизни

Главное: В Днепре произошел пожар. Погибли два человека.

Детали: В ночь на пятницу, 29 октября, в Днепре произошел смертельный пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что жертвами ЧП стали два человека.

При этом еще шестерых жильцов эвакуировали.

Спасатели поведали, что в службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на одиннадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Академика Янгеля.

Выяснилось, что возгорание возникло на кухне трехкомнатной квартиры, после чего огонь начал распространяться по всей территории дома.

Информируется, что пламя уничтожило вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры – площадь огня составила сорок пять квадратных метров.

Пламя оперативно потушили.

На место инцидента выезжали четыре единицы техники и пятнадцать спасателей.

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