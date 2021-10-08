Сильное землетрясение в Токио попало на видео

Главное: Землетрясение произошло в Токио. Появилось его видео.

Детали: В Токио случилось землетрясение магнитудой 6,1 балла. Видео природного явления в японской столице появилось в интернете.

Местные власти поведали, что из-за мощной активности были повреждены некоторые здания, пострадал местный водопровод. В некоторых районах произошло обесточивание.

Землетрясение привело к транспортному коллапсу: не работали электрички и метро.

Не обошлось без пострадавших: госпитализация понадобилась для более чем тридцати человек.

В тему: Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане.