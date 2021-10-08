Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку

Главное: В Ровенской области в селе Вилия учеников перевели на дистанционное образование, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Но интернета нет примерно у трети школьников, поэтому вместо занятий они вынуждены проводить время на огородах.

Детали: В селе Вилия Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей вакцинироваться, а у некоторых учеников нет доступа к интернету и гаджетам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Поэтому с 5 до 11 класса уроки проходят онлайн, но треть учеников просто не может присоединиться. Интернета в селе просто нет. Поэтому, вместо парт, осень школьников проходит на поле: с ведрами и картофелем», — говорится в сообщении.

По словам директора лицея Людмилы Веремчук, проблемы с интернетом имеет треть учеников. В лицее учатся с 5 по 11 классы — это более 320 учеников. Учеников перевели на дистанционное образование, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов.

«К сожалению, чего-то другого предложить невозможно. Здесь вариант простой, если бы были вакцинированы (учителя), дети пришли бы в школу, вопрос был бы снят», — отметил руководитель управления образования Ровенской области Петр Коржевский.

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