Появилось видео, как в Хмельницкой области сгорел урожай семечек

Главное: В Хмельницкой области сгорел урожай семечек. Всего – 12 тонн.

Детали: Минувшей ночью в селе Шумовцы (Хмельницкая область) произошло ЧП. Тут горела зерносушилка.

В ГСЧС сообщили, что огонь уничтожил двенадцать тонн семян подсолнечника.

Ликвидировать пламя удалось менее чем за полчаса.

На месте инцидента работали семнадцать спасателей и пять единиц техники.

Отмечается также, что осложняющим фактором тушения пожара было сильное задымление, большая горючая нагрузка и удаленность источников противопожарного водоснабжения.

В тему: В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы.