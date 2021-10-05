В Одессе извращенец насиловал свою 7-летнюю падчерицу, пока ее мать была на работе

Главное: В Одессе 36-летний мужчина задержан за то, что насиловал свою приемную 7-летнюю дочь. Обо всем девочка рассказала бабушке.

Детали: В Одессе задержали 36-летнего мужчину, который насиловал приемную дочь, пока ее мать была на работе. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, мужчина имел половые отношения с 7-летней падчерицей во время, когда ее мать была на работе. О насилии ребенок рассказал своей бабушке, которая обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину и провели необходимые экспертизы, доказывающие причастность мужчины к изнасилованию ребенка.

Ему уже объявили подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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