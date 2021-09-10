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Видео-Новости > На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга

На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга

Александр Панько
10.09.21 12:52
548
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга

Главное: В Запорожской области в городе Мелитополь в одной из больниц произошла драка между хирургом и отцом одного из юных пациентов. Мужчине якобы не понравился запах перегара в кабинете у врача.

Детали: В четверг, 9 сентября, в больнице Мелитополя Запорожской области на глазах у пациентов подрались хирург и отец, пришедший на осмотр с маленьким сыном. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Инцидент произошел около 15:00, когда врач уже заканчивал смену.

«Под конец работы в кабинет зашел мужчина с сыном и женой. Я предупредил, что у меня часы приема закончились, кабинет обработан антисептиком. Тем не менее, когда отец сказал, что у мальчика острая боль, я его осмотрел. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство. Мне через 5 минут должен был сменить другой врач, и я сказал, что ему скроют нарыв», — пояснил медик Сергей Зеваченков.

Однако, по его словам, отец в ответ разозлился и обвинил хирурга, что тот, мол, нетрезв. Врача упрек прибывшего возмутил, поскольку он, пишет издание, — страдает сахарным диабетом, из-за чего не употребляет алкоголь.

После этого, говорит медик, отец парня якобы на него набросился. В коридоре перепалка продолжилась, однако уже сам Зеваченков толкнул обидчика.

«На выходе из поликлиники, как выяснилось, меня ожидал этот мужчина. Он схватил меня за цепочку и начал душить. Я стал сопротивляться. Началась толкотня. В результате он рассек мне подбородок, ударил в глаз, задел голосовые связки», — вспоминает хирург.

В то же время сам отец ребенка утверждает, что первым конфликт спровоцировал врач. Он якобы зашел с больным ребенком в кабинет и почувствовал запах перегара, после чего начал просить вызвать другого специалиста и вышел в коридор.

«Через секунду вылетел этот врач и сразу же ударил мужчину дважды ногой в живот. Все были шокированы, дети плакали ... Некоторые это все начали снимать на телефон. Мой сын ужасно разнервничался и, чтобы не травмировать его психику, муж не стал защищаться, а повел ребенка к машине», — добавила мать малого пациента.

По словам женщины, медик догнал мужчину с сыном на улице и ударил ее мужа в живот и голову.

Обе стороны обратились в полицию.

В тему: В декабре 2018 года в ровенской городской больнице 26-летний пациент устроил дебош. Он разбил плафоны, сломал нос санитарке, избил врача и выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Тэги: врач, Запорожье, драка, общество, больница, Запорожская область, Мелитополь, новости Украины

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