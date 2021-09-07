Под Киевом горела церковь: опубликовано видео с места ЧП

Главное: Церковь сгорела в Киевской области. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Утром вторника, 7 сентября, в селе Бриловка Киевской области произошло ЧП. Как сообщили в ГСЧС, тут горела церковь Ивана Богослова.
Информируется, что на место ЧП выехали спасатели из двух частей в ближайших населенных пунктах.
Огонь уже потушили. Причины инцидента пока выясняются.
Всего на месте пожара работали шестнадцать человек личного состава и четыре единицы техники.
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