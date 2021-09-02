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Видео-Новости > Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы

Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы

Александр Панько
02.09.21 16:22
294
Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы

Главное: В кабинете мэра Полтавы Александра Мамая сотрудники СБУ проводят обыск. По данным СМИ, это может быть связано с делом о вымогательстве взятки.

Детали: Служба безопасности Украины проводит обыск в кабинете городского головы Полтавы Александра Мамая. Как сообщает Страна.news, следственные действия также проводятся у начальника управления горсовета по вопросам градостроения.

Причина пока не названа.

Как сообщает «Полтавщина» со ссылкой на собственные источники, причиной обысков якобы стало вымогательство председателем фракции «За Будущее» в Полтавском горсовете Евгением Диканем $5000 с предпринимателя за выдачу разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит главный архитектор Полтавы Николай Шевелев.

Евгений Дикань пока находится в здании горсовета. Журналистам он заявил, что причина задержания ему неизвестна.

Видео с места событий публикует канал PTV+ в YouTube:

Информация о действиях силовиков на каких-либо официальных страницах отсутствует.

В тему: 29 августа 2017 года в Николаеве прошли массовые обыски у депутатов горсовета и видных бизнесменов.

Тэги: СМИ, обыск, СБУ, Полтава, криминал, вымогательство, Александр Мамай, новости Украины

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