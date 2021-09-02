В День знаний в одной из школ Сум обнаружили взрывоопасный снаряд

Главное: Директор одной из школ в Сумах обнаружил в музее боевой снаряд времен Второй мировой войны. По данным экспертов, он мог взорваться в любой момент.

Детали: В одну из средних школ Сум 1 сентября пришлось вызвать взрывотехников из-за экспонатов музея. Как сообщает ТСН, новый директор, осматривая экспозицию школьного музея, заподозрил неладное.

Прибывшие на место специалисты установили, что заявили две мины времен Второй мировой оказались учебными, а один снаряд калибра 50 мм — боевым, с содержанием взрывчатого вещества.

Как говорят в музее, боеприпас пролежал у них не менее 60 лет и, по заключению экспертов, мог взорваться в любой момент.

В тему: В начале 2014 года в селе Карабиновка (Днепропетровская область) погиб 46-летний мужчина, который пытался разрезать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.