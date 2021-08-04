Появилось видео, как горит самая крупная свалка покрышек в мире

Главное: В Кувейте горит самая большая свалка покрышек в мире. Ее площадь составляет шестьсот тысяч квадратных метров.
Детали: Возле города Сулабия в Кувейте горит крупнейшая свалка покрышек в мире. Ее площадь составляет шестьсот тысяч квадратных метров.
Известно, что тут располагается более 52 миллионов использованных шин.
Местные жители в социальных сетях и в комментариях к видео уже пишут о том, что все это завершится настоящей экологической катастрофой.
Уточняется, что свалка существует более тридцати лет.
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