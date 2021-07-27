Ночью во Львове массово горели автомобили

Главное: Ночью во Львове сгорели три авто. Появилось видео с места ЧП.

Детали: В ночь на вторник, 27 июля, во Львове произошло ЧП. На улице Пекарской горели сразу четыре автомобиля.

Подробности поведали в ГСЧС.

Известно, что три машины сгорели, а еще одна получила повреждения.

Отметим, что транспортные средства были припаркованы на улице.

Уточняется: «Автомобили УАЗ 3962, Chevrolet Aveo и Ford Tourneo Connect сгорели полностью. Также пламя уничтожило салон и лакокрасочное покрытие УАЗ».

При этом была угроза возгорания ближайшего дома, но огонь ликвидировали.

К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

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