Ночью во Львове массово горели автомобили

Главное: Ночью во Львове сгорели три авто. Появилось видео с места ЧП.
Детали: В ночь на вторник, 27 июля, во Львове произошло ЧП. На улице Пекарской горели сразу четыре автомобиля.
Подробности поведали в ГСЧС.
Известно, что три машины сгорели, а еще одна получила повреждения.
Отметим, что транспортные средства были припаркованы на улице.
Уточняется: «Автомобили УАЗ 3962, Chevrolet Aveo и Ford Tourneo Connect сгорели полностью. Также пламя уничтожило салон и лакокрасочное покрытие УАЗ».
При этом была угроза возгорания ближайшего дома, но огонь ликвидировали.
К счастью, пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливают правоохранители.
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