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Видео-Новости > В Индии родился… трехглавый ребенок

В Индии родился… трехглавый ребенок

Агата Кловская
19.07.21 00:01
1105
В Индии родился… трехглавый ребенок

Главное: Трехглавый ребенок родился в Индии. Местные жители считают его «воплощением бога».

Детали: На севере Индии в штате Уттар-Прадеш родился трехглавый ребенок. Об этом сообщают СМИ страны.

Отмечается, что к ребенку уже потянулись паломники, а местные жители называют его «воплощением бога» и считают младенца священным.

Он появился на свет 12 июля.

Информируется: «Его мать по имени Рагини пережила нормальную здоровую беременность, что сделало рождение такого ребенка еще более шокирующим».

Отмечается, что две головы прикреплены непосредственно к задней части его «нормальной» головы и даже имеют волосы.

При этом сам ребенок якобы не испытывает никакой боли.

Сообщается, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, они выписались из больницы и вернулись домой.

В тему: В Индии жертвами молний стали десятки людей.

Тэги: Индия, мутация, мир, ребенок

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