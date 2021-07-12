В США зафиксирована 54-градусная жара

Главное: В США зафиксирован температурный рекорд. Было плюс 54 градуса.

Детали: В Долине смерти (штат Калифорния) зафиксирован температурный рекорд. О нем сообщили в Национальной метеослужбе США.

Отмечается, что воздух прогрелся тут до 54 градусов по Цельсию (130 градусов по Фаренгейту).

Эксперты говорят, что это самая высокая температура на Земле. Сейчас проходит верификация данного показателя.

Что касается земной поверхности, то она нагрелась до 81,1 градуса по Цельсию (178 градусов по Фаренгейту).

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