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Видео-Новости > Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком

Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком

Агата Кловская
24.06.21 11:01
169
Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком

Главное: Папа Римский встретился с мужчиной в костюме Человека-паука. Появилось забавное видео.

Детали: В Ватикане произошла необычная встреча. К Папе Римскому Франциску в гости пришел мужчина в костюме Человека-паука.

27-летний итальянец Маттиа Веллардита, переодевшись в супергероя, посетил еженедельную аудиенцию в Ватикане.

Шутник пообщался с Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

В Ватикане объяснили, что пригласили итальянца, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность: в наряде Человека-паука он посещал больных детей в госпиталях.

В тему: Папа Римский сально подшутил над бразильцами.

Тэги: мир, Папа Римский, Ватикан, курьезы, Человек-паук

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