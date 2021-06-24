Появилось видео, как Папа Римский встретился с… Человеком-пауком

Главное: Папа Римский встретился с мужчиной в костюме Человека-паука. Появилось забавное видео.

Детали: В Ватикане произошла необычная встреча. К Папе Римскому Франциску в гости пришел мужчина в костюме Человека-паука.

27-летний итальянец Маттиа Веллардита, переодевшись в супергероя, посетил еженедельную аудиенцию в Ватикане.

Шутник пообщался с Франциском и подарил ему маску Человека-паука.

В Ватикане объяснили, что пригласили итальянца, чтобы отблагодарить за волонтерскую деятельность: в наряде Человека-паука он посещал больных детей в госпиталях.

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