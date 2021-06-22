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Видео-Новости > Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина

Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина

Александр Панько
22.06.21 09:35
680
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина

Главное: В Белогородке в многоэтажном доме прогремел взрыв в одной из квартир. Специалисты говорят, что ЧП не связано с газом.

Детали: В воскресенье, 22 июня, под Киевом в селе Белогородка произошел взрыв в многоэтажном доме. Людей эвакуировали, есть пострадавшие. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Как отметили в ведомстве, это случилось на третьем этаже в квартире.

После этого произошло возгорание в доме. Спасателям пришлось эвакуировать 40 жителей пятиэтажки.

«Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна», — говорится в сообщении.

Сообщается, что для борьбы с пожаром спасатели привлекли 53 человека личного состава и 12 единиц техники.

«Суспільне» со ссылкой на замначальника ГУ ГСЧС по Киевской области Сергея Майстренко сообщает, что взрыв в пятиэтажном доме под Киевом не связан с газом. Его могла вызвать граната либо какое-то другое взрывное устройство. Причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.

По его словам, причиной взрыва в доме «был точно не газ». «По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным», — сказал он.

В областном управлении ГСЧС отказались РБК-Украина прокомментировать это заявление. Там отметили, что причину взрыва будут устанавливать сотрудники полиции.

Глава Белогородской сельского совета Антон Овсиенко сообщил, что во время пожара пострадали 9 человек. Троих из них госпитализировали в Боярскую районную больницу. Погиб один человек — его тело нашли в ходе спасательной операции.

«Создан оперативный штаб, в состав которого вошли депутаты и сотрудники Белгородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома», — добавил он.

Овсиенко уточнил, что дом от мародеров и общественный порядок на месте происшествия обеспечивает департамент охраны села Святопетровское.

В тему: В июне минувшего года взорвался жилой дом, расположенный на улице С. Крушельницкой в Киеве (Дарницкий район).

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

В результате ЧП погибло по меньшей мере три человека, было разрушено несколько квартир, расположенных на 5-8 этажах четвертого подъезда.

22 июня 2020 года была названа основная причина взрыва дома на Позняках.

Смотрите также жуткие кадры, снятие жильцом соседнего дома.

Тэги: Киев, взрыв, дом, Киевская область, многоэтажка, Белогородка

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