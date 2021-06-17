Google откроет первый реальный магазин

Главное: Google открывает первый магазин в формате офлайн. Он появится в Нью-Йорке.

Детали: В Нью-Йорке появится первый магазин Google в формате офлайн. Об этом сообщили в компании.

Он должен начать работать сегодня – в четверг, 17 июня.

Тут будут продаваться продукты компании. Среди них – телефоны Pixel, гаджеты Nest для умного дома и фитнес-трекеры Fitbit.

Покупателям обещают, что также будут представлены аксессуары от сторонних производителей.

Кроме этого в магазине можно купить фирменную одежду Google.

Также тут будет предоставляться услуга ремонта Pixel и поддержки аппаратного обеспечения других продуктов компании.

Людям говорят, что они могут обратиться сюда и по вопросам поддержки программного обеспечения устройств.

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